MISTERIJA NESTANKA FARMACEUTA IZ NIŠA Milan je supruzi rekao samo jednu rečenicu, od tada ga nema 7 dana, policija je sada promenila pravac istrage

Prošlo je sedam dana otkako je nestao farmaceut iz Niša, Milan Đorđević, ali i dalje nema novih detalja. Ni opsežna pretraga terena, u kojoj su učestvovali policija, žandarmerija, vojska, planinari, lovci, prijatelji i rodbina, nije rešila osnovno pitanje: šta se dogodilo s Milanom.

Danas, prema rečima njegovog brata Dejana Đorđevića, na mestu gde je pronađen Milanov automobil, kod izletišta Bojanine vode, više nikoga nema. Kako nezvanično "Blic" saznaje, policija jeste na terenu, ali je promenila pravac istrage, pa se sada nalaze na potezu od Bojaninih voda prema selu Studena.

- Nalazimo se ovde od jutros. Rečeno nam je da će i danas neka ekipa izaći na teren. Imali su neki sastanak, čuo sam se sa inspektorom, koji mi je rekao da će i danas doći deo policije, žandarmerije i vojske. Mi smo ovde od jutros, a nikoga nema - rekao je brat nestalog Nišlije za "Blic".

Porodica nema informacije da li je istraga usmerena u drugom pravcu. Dejan kaže da se tokom jučerašnjeg dana potraga bazirala na selo.

- Niko nam ništa ne govori, svi ćute. Mi se sami angažujemo na sve moguće načine da saznamo neke detalje. Moji prijatelji i ja smo dan i noć ovde. Angažovali smo i pse tragače i dronove, sve sam to ja organizovao. Ništa nismo pronašli, ni jedan trag. Da li policija ima neki trag, mi to ne znamo - rekao je brat nestalog Nišlije za Blic.

U Gorskoj službi su potvrdili da trenutno nema nikoga na poznatom niškom izletištu. U Policijskoj upravi u Nišu navode da je opsežna potraga terena i dalje u toku.

Pretražene sve staze koje vode do izletištaKako je "Blic" pisao, do sada su pretražene sve staze koje vode od izletišta, gde je pronađen Milanov automobil, pa sve do planinskih vrhova i sela Vete i Kosmovca. Specijalni timovi su pretražili i planinske litice, kako bi otklonili sumnje da se nije okliznuo i pao u neki od ponora. Ni tamo nije pronađen.

Podsetimo, potraga za nestalim Milanom počela je u ponedeljak uveče, kada se nije vratio kući s posla i nije se javljao na mobilni telefon.

Poslednji kontakt s njim imala je njegova supruga tog dana u podne, kada se javio da neće stići da uzme dete iz vrtića. Prema rečima njihovih roditelja, to nije ništa čudno, jer se i ranije dešavalo.

Milan Đorđević, visok 185 cm, poslednji put je viđen u beloj košulji sa plavim prugama, teget pantalonama i braon cipelama. Njegov automobil marke "Škoda" pronađen je u podnožju Suve planine.

