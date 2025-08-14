POLOMIO INVENTAR, PRETIO, PA IZVADIO PIŠTOLJ! Otkriveni detalji drame u Čačku: Napadač se dao u beg, ali je brzo uhvaćen

Napadač koji je tokom jutarnjih sati upao sa pištoljem u kafić na gradskoj plaži u Čačku je savladan i uhapšen.

U pitanju je višestruki povratnik i osuđivano lice O.D. (39) iz Čačka.

- On je upao unutra, polomio frižider i inventar, pretio zaposlenima pa izvadio pištolj. Jedan od prisutnih uspeo je da ga obuzda pre nego što opali metak, kaže za RINU jedan od očevidaca.

Napadač se dao u beg, ali ubrzo je uhvaćen i savladan u čačanskom naselju Trbušani.

U trenutku hapšenja kod njega nije pronađen pištolj.

