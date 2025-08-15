AKTUELNO

Vatrogasci izvlačili povređene, među njima dete: Teška nesreća kod Užica

U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila kod Užica povređene su tri osobe, među kojima je i jedno dete.

Kako nezvanično saznajemo, saobraćajna nesreća se dogodila jutros oko 6 sati u selu Šljivovica, kada je automobil sleteo sa puta.

Povređene, među kojima je i jedno dete, izvlačili su vatrogasci.

Svi su primljeni u bolnicu u Užicu.

Nezvanično, policija je pozvala vatrogasce-spasioce kako bi što bezbednije došli do povređenih. Angažovan je tim od 4 vatrogasca-spasioca sa dva vozila.

