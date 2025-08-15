AKTUELNO

Hronika

Tragedija kod Beograda: Poginula dvojica tinejdžera

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: RINA ||

Teška saobraćajna nesreća dogodila se danas oko 14 časova na putu Ugrinovci-Batajnica u kojoj su učestvovali kamion i putnički automobil, pri čemu su dve osobe preminule.

Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila iz za sada nepoznatih razloga, vozač (19) i suvozač (17) u putničkom automobilu podlegli su povredama na licu mesta.

Prema prizoru sa terena, sudar je bio izuzetno snažan, prednji deo putničkog automobila potpuno je smrskan i vozilo se nalazi u kanalu pored puta, dok je kabina kamiona vidno oštećena i zakošena ka automobilu.

Na lice mesta pored policije i Hitne pomoći su stigli i vatrogasci-spasioci kako bi izvukli povređene iz zgužvanog automobila, a lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Policijske patrole regulišu saobraćaj i vrše uviđaj, a saobraćaj na ovoj deonici odvija se otežano.

Istraga je u toku koja će rasvetliti kako je do nezgode uopšte došlo.

Autor: S.M.

#Beograd

#Smrt

#Tragedija

#deca

#tinejdžeri

POVEZANE VESTI

Hronika

Teška nesreća kod Pančeva: Automobil prešao u suprotnu traku i sudario se sa kamionom

Hronika

STRAVIČAN UDES KOD PRIJEPOLJA! Sudar autobusa i automobila u jutranjim časovima, kilometarske gužve kod graničnog prelaza, VOZILO SMRSKANO (FOTO)

Hronika

Teška saobraćajka kod Perleza: Vatrogasci seku vozila, spasavaju povređene

Hronika

Stravičan udes kod Boljevca! Poginula jedna osoba, među povređenima dete

Hronika

HAOS NA AUTO-PUTU MILOŠ VELIKI! Sudarili se šleper i kamion: Jedan potpuno SMRSKAN, delovi rasuti po putu

Hronika

AUTO SLETEO S PUTA, TRAKTOR PREPOLOVLJEN: Teška saobraćajka kod Kraljeva