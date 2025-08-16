Za ovo krivično delo je propisana kazna zatvora od tri meseca do tri godine.
Slobodan Milinković zvani Piki uhapšen je danas u akciji MUP i BIA, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mionici.
Milinković je putem društvenih mreža širio lažnu vest da je maloletni demonstrant u Valjevu preminuo nakon intervencije policije.
On je u snimku rekao da je "dečak na smrt pretučen" i da navodno prete njegovoj porodici.
- Ja čekam informacije i objavljujem umesto roditelja - čuju se reči Milinkovića na snimku.
Iznošenje i prenošenje lažnih vesti ili tvrdnji predstavlja krivično delo izazivanje panike i nereda.
Ovo krivično delo čini onaj ko iznošenjem ili pronošenjem lažnih vesti ili tvrđenja izazove paniku, ili teže narušavanje javnog reda ili mira, ili osujeti ili značajnije omete sprovođenje odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja.
Za ovo krivično delo je propisana kazna zatvora od tri meseca do tri godine i novčana kazna.
Autor: A.A.