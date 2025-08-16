AKTUELNO

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC KOJI JE ŠIRIO LAŽNE VESTI O SMRTI DEČAKA U VALJEVU! Slobodan Milinković Piki iza rešetaka nakon akcije MUP i BIA: Prizivaju i SMRT DECE

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay.com, Privatna arhiva, MUP ||

Za ovo krivično delo je propisana kazna zatvora od tri meseca do tri godine.

Slobodan Milinković zvani Piki uhapšen je danas u akciji MUP i BIA, a po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Mionici.

Milinković je putem društvenih mreža širio lažnu vest da je maloletni demonstrant u Valjevu preminuo nakon intervencije policije.

On je u snimku rekao da je "dečak na smrt pretučen" i da navodno prete njegovoj porodici.

- Ja čekam informacije i objavljujem umesto roditelja - čuju se reči Milinkovića na snimku.

Iznošenje i prenošenje lažnih vesti ili tvrdnji predstavlja krivično delo izazivanje panike i nereda.

Ovo krivično delo čini onaj ko iznošenjem ili pronošenjem lažnih vesti ili tvrđenja izazove paniku, ili teže narušavanje javnog reda ili mira, ili osujeti ili značajnije omete sprovođenje odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja.

Za ovo krivično delo je propisana kazna zatvora od tri meseca do tri godine i novčana kazna.

Autor: A.A.

