AKTUELNO

Hronika

MUP SPROVODI POJAČANU KONTROLU SPORTSKO-REKREATIVNIH PLOVILA NA RECI TAMIŠ: Cilj unapređenje bezbednosti plovidbe na rekama (FOTO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Pripadnici Policijske uprave u Pančevu, u saradnji sa pripadnicima Žandarmerije, sprovode pojačane kontrole sportsko-rekreativnih plovila i malih nautičara, sa ciljem unapređenja bezbednosti plovidbe na rekama.

Tokom kontrole, koja je realizovana na reci Tamiš u Pančevu, proveravala se registracija, tehnička ispravnost plovila, oprema za spasavanje, kao i posedovanje odgovarajućih dozvola za upravljanje. Pojačane kontrole plovila biće nastavljene i na drugim rekama širom Srbije tokom čitave letnje sezone.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve vlasnike plovila, naročito male nautičare, da koriste propisno registrovana i tehnički ispravna plovila, poštuju ograničenja brzine i da ne upravljaju pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci.

Plovidba nije igra – odgovornim ponašanjem štitimo sebe, svoje bližnje i sve učesnike u plovidbi.

Autor: A.A.

#Bezbednost

#MUP

#Reka

#Tamiš

#saopštenje

POVEZANE VESTI

Hronika

UHAPŠEN MUŠKARAC (29) NAKON UŽASA NA TAMIŠU KOD PANČEVA: Skuterom prošao kroz grupu dece, određen mu pritvor - Oglasio se MUP

Društvo

Apel MUP-a Srbije posle spasavanje mladića iz Dunava: Ne ulazite u vodu van pojasa obeleženog za kupanje

Društvo

SUTRA POČINJE VELIKA AKCIJA POLICIJE: Pojačana kontrola prekoračenja brzine vozila, a na auto-putevima obratite pažnju i na ovo

Politika

MUP se oglasio povodom divljanja blokadera u Novom Pazaru: Policija je došla na poziv Državnog univerziteta, pozivamo na smirivanje tenzija

Društvo

20 dana od početka sanacije i uređenja leve obale reke Save radovi teku predviđenom dinamikom

Društvo

Pripadnici MUP-a Šabac delili cveće sugrađankama: Uputili smo im lepe želje i bile su iznenađene našim gestom! (FOTO)