AKTUELNO

Hronika

PREOKRET: Mladen Samardžija pušten na slobodu, OVO su detalji (FOTO)

Izvor: Avaz/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/almir alić, tanjug ap/darko Bandić, Europol ||

Mladen Samardžija, koji je uhapšen u Prozoru po međunarodnoj potjernici Interpola iz Ljubljane, pušten je na slobodu, potvrđeno je iz Suda BiH.

Nakon održanog ročišta doneseno je rešenje kojim se odbija zahtev Slovenije za privremeno pritvaranje Samardžije, te je on odmah pušten na slobodu, naveli su iz suda, prenosi Avaz.

Samardžija je uhapšen juče, 15. oktobra, po Interpolovoj poternici prilikom saobraćajne kontrole, kada je policija u Prozoru zaustavila audi sa isteklim registracijskim oznakama.

Utvrđeno je da se radi o osobi sa Interpolove poternice te je Samardžija uhapšen, a vozilo je izuzeto i parkirano u krugu Policijske stanice.

Foto: FOTO: MUP REPUBLIKE SRPSKE

Samardžija je 1990. godine, a tereti se da je kao član međunarodne kriminalne grupe koja je delovala u okviru veće međunarodne kriminalne grupe iz Crne Gore pod nazivom "Kavački klan". Bio je i meta prikrivenih istražilaca slovenačke policije.

U decembru 2023. godine, u okviru akcije "Tokio", uhapšen je na Jahorinii tom prilikom je zatečena droga, novac te više različitog oružja.

Autor: Pink.rs

#Hapšenje

#Mladen Samardžija

#Poternica

#Slovenija

#sloboda

POVEZANE VESTI

Hronika

PINK.RS SAZNAJE: Mladen Samardžija uhapšen u BiH! Dovodi se u vezu sa KAVAČKIM KLANOM

Politika

ŽANDAR KOJI JE UHAPŠEN NA JARINJU, PUŠTEN NA SLOBODU: Ešljani otkrio zbog čega su ga priveli

Domaći

Rasta pušten na slobodu: Priveden zbog posedovanja narkotika, a evo da li je kažnjen (FOTO)

Politika

Nemanja Šarović posle Urgetnog centra pušten na slobodu: Privođen zbog uznemiravanja javnog reda i mira - utvrđeno da nema zdravstvenih tegoba

Hronika

BAVILI SE KRIJUMČARENJEM KOKAINA IZ LATINSKE AMERIKE! Šef kriminalne grupe Manjifiko 'PAO' u Beogradu!

Hronika

Šok obrt u Novom Pazaru: Kilogram pronađenog praha u golfu nije kokain, osumnjičeni pušten na slobodu