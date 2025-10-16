PREOKRET: Mladen Samardžija pušten na slobodu, OVO su detalji (FOTO)

Mladen Samardžija, koji je uhapšen u Prozoru po međunarodnoj potjernici Interpola iz Ljubljane, pušten je na slobodu, potvrđeno je iz Suda BiH.

Nakon održanog ročišta doneseno je rešenje kojim se odbija zahtev Slovenije za privremeno pritvaranje Samardžije, te je on odmah pušten na slobodu, naveli su iz suda, prenosi Avaz.

Samardžija je uhapšen juče, 15. oktobra, po Interpolovoj poternici prilikom saobraćajne kontrole, kada je policija u Prozoru zaustavila audi sa isteklim registracijskim oznakama.

Utvrđeno je da se radi o osobi sa Interpolove poternice te je Samardžija uhapšen, a vozilo je izuzeto i parkirano u krugu Policijske stanice.

Samardžija je 1990. godine, a tereti se da je kao član međunarodne kriminalne grupe koja je delovala u okviru veće međunarodne kriminalne grupe iz Crne Gore pod nazivom "Kavački klan". Bio je i meta prikrivenih istražilaca slovenačke policije.

U decembru 2023. godine, u okviru akcije "Tokio", uhapšen je na Jahorinii tom prilikom je zatečena droga, novac te više različitog oružja.

Autor: Pink.rs