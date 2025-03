Nemanja Šarović posle Urgetnog centra pušten na slobodu: Privođen zbog uznemiravanja javnog reda i mira - utvrđeno da nema zdravstvenih tegoba

Nemanja Šarović je pušten iz Urgentnog centra na slobodu, nakon što je danas priveden tokom mirnog skupa studenata koji hoće da uče u Pionirskom parku.

On je priveden u policijsku stanicu Opštine Stari grad, nakon čega je MUP izdao saopštenjem o razlogu njegovog privođenja.

On je danas došao u Pionirski park kako bi razgovarao sa studentima koji hoće da uče. Policija mu je sugerisala da to ne čini i opemenula ga više puta, ali je on nastavio da prati studente i postavlja pitanja.

Nakon privođenja se žalio na bolove, zbog čega je prebačen na Urgentni centar na dijagnostiku.

Prema nezvaničnim informacijama, Šarović nema nikakvih zdravstvenih problema, usled čega je pušten iz Urgentnog centra.

Autor: Snežana Milovanov