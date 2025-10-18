AKTUELNO

Hronika

Trodnevna žalost u kompaniji čiji su radnici poginuli u prevranju autobusa: Stradale tri osobe

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Foto/MUP Srbije ||

Kompanija 'Healthcare', čiji su radnici stradali u prevrtanju autobusa kod Sremske Mitrovice, proglasila je trodnevnu žalost. Oko 15 sati, ispred bolnice je došao Srđan Popović, zamenik generalnog direktora "Healthcare".

Kako kaže, saobraćajna nesreća u kojoj se prevrnuo autobus je ozbiljna tragedija koja je zadesila Sremsku Mitrovicu, okolna mesta, ljude i zaposlene firme.

- Troje naših saradnika je poginulo. Došli smo da obiđemo koleginice i kolege koje su još uvek na intenzivnoj nezi. Vidimo da se sve dobro oporavlja. Neizmerno smo zahvalni i lekarima i medicinskom osoblju i hitnoj pomoći. Zaista su se toliko angažovati da ja verujem da to ne postoji nigde u svetu. I naravno, sve će nadalje biti dobro - kaže Popović.

Kako navodi, oni ne krive nikoga za tragediju.

- To je posao policije i drugih službi. Samo se nadam da će naša situacija biti bolja i da će se oporaviti - zaključuje Popović.

Kompanija "Healthcare", danas je u saopštenju proglasila trodnevnu žalost.

Autor: S.M.

#Autobus

#Kompanija

#Poginuli

#prevrtanje

#Žalost

POVEZANE VESTI

Hronika

OGLASILA SE KOMPANIJA ČIJI RADNICI SU DOŽIVELI TEŠKU NESREĆU KOD SREMSKE MITROVICE! Pružićemo porodicama punu podršku i pomoć

Politika

GRAD JAGODINA DONEO ODLUKU! Trodnevna žalost zbog smrti Dragana Markovića Palme

Svet

PRVA SLIKA OSUMNJIČENOG ZA UBISTVO DIREKTORA U NJUJORKU: Oglasila se policija, pronađen i MANIFEST

Svet

Poruka nađena kod osumnjičenog za ubistvo direktora otkriva motiv zločina? Evo kako se ponaša nakon hapšenja

Svet

U Brazilu trodnevna žalost zbog avionske nesreće u kojoj je poginula 61 osoba

Društvo

OSMORO NA INTENZIVNOJ NEZI! Najnovije informacije o povređenima u nesreći kod Sremske Mitrovice