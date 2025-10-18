Trodnevna žalost u kompaniji čiji su radnici poginuli u prevranju autobusa: Stradale tri osobe

Kompanija 'Healthcare', čiji su radnici stradali u prevrtanju autobusa kod Sremske Mitrovice, proglasila je trodnevnu žalost. Oko 15 sati, ispred bolnice je došao Srđan Popović, zamenik generalnog direktora "Healthcare".

Kako kaže, saobraćajna nesreća u kojoj se prevrnuo autobus je ozbiljna tragedija koja je zadesila Sremsku Mitrovicu, okolna mesta, ljude i zaposlene firme.

- Troje naših saradnika je poginulo. Došli smo da obiđemo koleginice i kolege koje su još uvek na intenzivnoj nezi. Vidimo da se sve dobro oporavlja. Neizmerno smo zahvalni i lekarima i medicinskom osoblju i hitnoj pomoći. Zaista su se toliko angažovati da ja verujem da to ne postoji nigde u svetu. I naravno, sve će nadalje biti dobro - kaže Popović.

Kako navodi, oni ne krive nikoga za tragediju.

- To je posao policije i drugih službi. Samo se nadam da će naša situacija biti bolja i da će se oporaviti - zaključuje Popović.

Kompanija "Healthcare", danas je u saopštenju proglasila trodnevnu žalost.

Autor: S.M.