Drama u Prokuplju: Prevrnuo se traktor, vatrogasci izvlačili vozača

U Drinskoj ulici u Prokuplju oko 10 sati dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređen muškarac (42).

Kako smo saznali, on se prevruo sa traktora, te je jedno vreme ostao zaglavljen ispod vozila.

Vatrogasci su pomerili traktor, kako bi mogao da izađe, a ekipa Hitne pomoći mu je ukazala pomoć, te ga transportovala na Odeljenje urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje.

Muškarac je u svesnom stanju i u toku je dijagnostika.

Kako su rekli svedoci sa lica mesta, muškarac je na nizbrdici izgubio kontrolu nad traktorom.

Autor: S.M.