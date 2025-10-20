OVO SU ŽRTVE KRVAVOG NAPADA KOD BEČEJA! Kristijan nožem nasrnuo na trudnicu, pa čekićem na njenog supruga! Izbodena još jedna žena

Ivonu V. (39) i Tatjanu M. (23), kako se sumnja, u kući u Bačkom Gradištu kod Bečeja, nožem je napao Kristijan P. (36) usled čega su obe žrtve zadobile povrede zbog kojih su morale hitno da budu primljene u bolnicu. Povrede je zadobio i Tatjanin partner, kada je na njega Kristijan, kako se sumnja, nasrnuo čekićem.

Naime, Tatjana je, prema našim saznanjima, trudna i uskoro bi trebalo da se porodi.

Prema pisanju medija, ona je zadobila teške telesne povrede kada ju je napadač izbo nožem u grudi.

Pored nje, izbodena je i Ivona V. (39) koja je bila sa njom u kući.

Prevezene na Institut za plućne bolesti Vojvodine

One su u Urgentni centar UKCV dovezene kolima Hitne medicinske pomoći.

- Nakon kompletnog pregleda, urađene su laboratorijske analize, RTG snimak grudnog koša, kao i CT trauma skener, uz sprovedenu opservaciju. Zbog prirode oboljenja, odnosno zadobijenih povreda, kao i hitnosti stanja (vitalna ugroženost), pacijentkinje su, radi definitivnog medicinskog zbrinjavanja, upućene sanitetskim vozilom Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, u pratnji lekara, na Institut za plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici — Klinika za grudnu hirurgiju - kažu u UKC Vojvodine.

Udario čekićem u glavu muža jedne žene

Podsetimo, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bečeju uhapsili su K. P. (36), zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je, noćas, u kući u Bačkom Gradištu, nožem zadao više uboda dvema meštankama, starosti 39 i 23 godine.

Takođe, sumnja se da je čekićem udario u glavu supruga jedne od njih koji ga je zatekao na licu mesta.

Povređene žene su hospitalizovane, a muškarcu su konstatovane lake telesne povrede.

Osumnjičeni je, ubrzo, pronađen i uhapšen, a po nalogu nadležnog tužilaštva određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

U zakonskom roku, muškarac iz Bačkog Gradišta biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Zrenjaninu.

