Objavljena nova fotografija škaljarca Filipa Ivanovića ubijenog u Beogradu: Poznati mesto i datum sahrane

Filip Ivanović, koji je 16. oktobra ubijen u Beogradu na vodi, biće sahranjen sutra na Cetinju, a njegova porodica je, osim detalja sahrane, objavila i njegovu fotografiju koja se do sada nije pojavljivala u javnosti.

"Tužnim srcem javljamo da je dana 16. oktobra tragično preminuo Filip Ivanović. Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Cetinje dana 21. oktobra od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Starom gradskom groblju na Cetinje", navodi se u objavi.

Ubijeni Filip je rođeni brat Andrije Ivanovića koji je 24. septembra ubijen u sačekuši u mestu Ugnji kod Cetinja. Sa Andrijom, ubijen je i Stefan Belada i policija sumnja da su likvidirani iz zasede dok su se nalazili u automobilu parkiranom pored puta.

Od Andrije Ivanovića se u čituljama objavljenim u crnogorskim medijima oprostio i sada ubijeni Filip Ivanović.

"Brate, Ašo, bezgrešna i plemenita dušo... Suvišne su reči, gorski vuče moj... Neka ti anđeli obasjaju nebeske staze da i njima koračaš ponosno i hrabro, kao po zemlji. Putuj mi spokojno, najbolji moj... Volim te beskrajno, tvoj brat Filip", piše u čitulji.

Za Filipom Ivanovićem tragala je i srpska, ali i crnogorska policija.

On je uhapšen u Srbiji, 25. novembra 2020.godine zbog osnovane sumnje da je učestvovao u ubistvu poznatijem kao ubistvo u Belvilu kada je likvidiran Bojan Mirković. Njemu je pretilo osam godina robije i zbog toga je bio u kućnom pritvoru, iz kojeg je pobegao 4. decembra 2024. godine.

