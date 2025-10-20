KOFERI MAMAC ZA BRUTALNO UBISTVO FILIPA IVANOVIĆA: Evo šta se dešavalo pre likvidacije

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje vodi istragu ubistva Cetinjanina Filipa Ivanovića (33), privedena su još trojica maloletnika.

Kako prenose mediji, oni su deo grupe, koju je, kako se sumnja, angažovao Marko P.(18) i čiji je zadatak bio da pripremi sve za izvršenje zločina. On, kao i Đorđe Z.(21), označen da je direktni izvršilac, uhapšeni su iste noći kada je mladi Cetinjanin usmrćen.

Likvidacija Ivanovića u samom centru srpske prestonice, u jednom od najlepših naselja Beogradu na vodi, otvara brojna pitanja, pogotovu što je neposredni izvršilac uhapšen u rekordnom roku, 200 metara od mesta zločina, gotovo u "na delu". U međuvremenu, saznalo se da su pripadnici srpske policije pratili Ivanovića,koji je bio na crvenoj Interpolovoj poternici. Svakog trenutka očekivalo se da mu stave lisice, ali je ubica bio brži.

Ovom Cetinjaninu pripremljena je prava zamka. On je očekivao da će mu biti dostavljena dva kofera, sa kojima je planirao da beži dalje, odnosno da promeni lokaciju. Ove dve putne unose dodatnu misteriju, jer je gotovo neverovatno da je Ivanović čekao garderobu sa kojom bi dalje putovao, a da nije mogao neko njemu blizak da je kupi.

Mnogo je nedoumica u ovoj likvidaciji, koja je po svim karakteristikama,nastavak krvavog rata između "kavačkog" i "škaljarskog klana". Ivanović je, navodno, pripadao cetinjskom ogranku ove druge mafijaške ekipe. Pre samo tri nedelje ubijen mu rođeni brat Andrija, u kolima sa Milom Stefanom Beladom, na jednom skretanju, na putu Cetinje - Budva.

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je u subotu istragu protiv dvojice uhapšenih zbog sumnje da su 16. oktobra 2025. godine u Hercegovačkoj ulici na podmukao način ubili Ivanovića. Đorđe Z. je priznao delo, ali nije hteo da odgovara na dalja pitanja, dok se Marko P. branio ćutanjem.

Đorđe Z. je, navodi VJT, je oko 19 časova taksijem došao na adresu u Višegradskoj ulici, u stan koji je iznajmio Marko P.,preko jednog maloletnika. Tamo je osumnjičenog Đorđa Z. sačekao drugi maloletni tinejdžer i otključao mu stan. Posle izvesnog vremena njemu su dostavljena i dva kofera, sa kojima je oko 23.sati seo u taksi i krenuo ka Hercegovačkoj ulici, gde se sastao sa Ivanovićem i predao mu putne torbe.

U trenutku kada je Cetinjnin uzeo kofere i krenu dalje, osumnjičeni je iz pištolja ispalio više hitaca u njegovom pravcu i smrtno ga pogodio. Tokom hapšenja i pretresa kod Đorđa Z. su pronađena dva pištolja marke "Glock" i "EZ9 9mm PARA", bez vidljivih fabričkih brojeva sa po jednim metkom u ležištu.

UBICE SVE MLAĐE

U ubistvu Filipa Ivanovića učestovovlai su mahom tinejdžeri, a najstariji među njima je, prema sumnjama VJT i policije, direktni izvršilac. Operativna saznanja, međutim, ukazuju da je smrt Cetinjanina organizovala jedna od ćelija "kavačkog klana" u Beogradu, čije su vođe po evropskim kazamatima, dok je, kako se sumnja, naručilac iz Crne Gore.

Autor: S.M.