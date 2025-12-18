AKTUELNO

Saslušan ubica iz Leskovca, evo kako se branio: Nasmrt je izbo 13 puta

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs, Foto/Društvene mreže ||

Iz Višeg javnog tužilaštva u Leskovcu, koje vodi istragu, potvrdili su da se osumnjičenom na teret stavlja krivično delo ubistvo.

Dragiša R. je na saslušanju kod tužioca iskoristio svije zakonsko pravo da ne iznosi odbranu - rečeno je u VJT Leskovac, prenosi Kurir.

Posle saslušanja, sud je na predlog tužilaštva osumnjičenom odredio pritvor do 30 dana.

Podsetimo, Dragiša R. se sumnjiči da je u ponedeljak posle 16 časova jurio ulicom Juliju Nikolić, a kada ju je sustigao zadao joj je 13 uboda nožem po telu.

Povrede su joj, kako je utvrđeno obdukcijom, zadate s preda i bile su skoncentrisane u grudi i srce. Nesrećna žena se, u nameri da se spase, u jednom momentu bacila na automobil koji se kretao kolovozom, a građani su prisustvovali jezivoj sceni.

Autor: A.A.

#Leskovac

#Ubica

#Ubistvo

#saslušanje

#više javno tužilaštvo

