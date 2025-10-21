AKO GA VIDITE ZOVITE ODMAH POLICIJU! Policija traga za opasnim beguncem: Vuk nožem ubo u vrat bivšu partnerku u Obrenovcu! (FOTO)

Beogradska policija intenzivno traga za Vukom Mitićem (39) koji se sumnjiči da je ubo nožem u vrat svoju bivšu partnerku K.P. (28) u jednoj kući u Obrenovcu. Trenutno je na snazi akcija "Vihor" a policija zaustavlja vozila u oblasti Obrenovca kako bi locirala osumnjičenog. Navodno, nedaleko od mesta zločina nađen je nož, kao i sat osumnjičenog.

Ukoliko imate bilo kakve informacije o osumnjičenom i znate gde se nalazi obavezno kontaktirajte policiju na 192 ili idite u najbližu policijsku stanicu.

Kako se javlja sa mesta užasa u Obrenovcu, napad se dogodio rano jutros oko 5 sati kada je osumnjičeni upao u kuću u kojoj je bila K.P. i čuvala dvoje male dece.

- Jedno dete je od njene drugarice, a drugo je njihovo koje ima 14 meseci - priča jedan od komšija.

Navodno, osumnjičeni je razbio vrata kuće u kojoj je bila K.P. sa maloletnom decom, krenuo da je moli da se pomire, a onda je, kako se sumnja, uzeo nož i njime je ubo u vrat.

Autor: D.Bošković