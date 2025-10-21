AKTUELNO

Plakao na saslušanju! Osumnjičeni za pokušaj ubistva bivše žene u Obrenovcu priznao delo

Izvor: Informer.rs, Foto: Društvene mreže/Privatna arhiva ||

Kako piše Informer, osumnjičeni za pokušaj ubistva bivše žene Kristine P. , Vuk M. uhapšen je u mestu Zabrežje, a na saslušanju u policiji je plakao i priznao krivično delo koje mu se stavlja na teret.

Vuk je osumnjičen da je pokušao da ubije svoju bivšu ženu sa kojom ima maloletno dete, sinoć oko 4 sata iza ponoći u Obrenovcu.

Naime, on ju je nakon što su se razišli progonio, a potom što je odbila pomirenje, usledio je krvavi pir:

- Rano jutros Vuk je provalio u kuću tako što je razbio vrata. Tražio je od bivše partnerke da mu se vrati, ali ona je ponovo rekla da ne želi. Osumnjičeni je uzeo nož i zario ženu u vrat. Kako bi se spasila nasilnika ona je pobegla iz kuće, preskočila ogradu i došla kod komšije - kaže izvor Telegrafa.

Foto: Pink.rs/D. Bošković

Podsetimo, Vuk je ranije tukao svoju bivšu suprugu Kristinu, a pre samo mesec dana njih dvoje bili su akteri nesvakidašnjeg incidenta.

Naime, u kući jedne od komšinica Vuka M., u odsustvu njenog supruga, pre mesec dana Vuk je sa nekoliko muškaraca zatekao svoju ženu, kao i kuma koji je bio intiman sa njegovom ženom.

Sa drugovima je došao do kuće komšije i kroz prozor gledao nemile scene. Uleteo je u kuću i pretukao suprugu i kuma, nakon čega je pobegao uz pretnje da će kuću zapaliti.

Autor: A.A.

