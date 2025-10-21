Završen nadzor FIRME AUTOBUSA SMRTI! Oglasio se MUP: Utvrđen ogroman broj prekršaja, evo kakva kazna im preti

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, izvršili su nadzor u preduzeću „Sirmiumbus“ iz Sremske Mitrovice, čiji je autobus 17. oktobra učestvovao u saobraćajnoj nezgodi na putu Sremska Mitrovica – Jarak, u kojoj su 3 putnika poginula, dok je 25 putnika zadobilo teže, a 32 lakše telesne povrede.

Prilikom nadzora, otkriveno je 67 prekršaja za koje će biti sačinjeni prekršajni nalozi i za koje je predviđena novčana kazna u ukupnom iznosu od 2.237.500 dinara, a biće podneta i 2 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica i protiv odgovornog lica u pravnom licu. Ističemo da su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u prethodne tri godine, pored navedenog, izvršili još 5 nadzora u pomenutom preduzeću i da su tom prilikom otkrivena 84 prekršaja, za koje su sačinjeni prekršajni nalozi, za koje je predviđena novčana kazna u ukupnom iznosu od 2.405.000 dinara. Pored toga, podneto je 11 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv fizičkih lica i po 1 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog lica i protiv odgovornog lica u pravnom licu. Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na prevoznike da poštuju odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, kako bi se očuvala bezbednost saobraćaja na putevima. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastaviće sa vršenjem nadzora nad poslovanjem prevoznika, a prevoznici koji su visokog i kritičnog stepena rizika u pogledu broja i ozbiljnosti prekršaja, biće kontrolisani češće i detaljnije.

Autor: S.M.