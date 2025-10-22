PRVE SLIKE STRAVIČNOG POŽARA U VETERNIKU! SKORO 500 KVADRATA PRETVORILO SE U PRAH I PEPEO: Izgoreo deo fabrike, silni plastenici, sreća u nesreći da je barem kuća spasena (VIDEO)

Oko ponoći primljena je dojava da gori hala u ulici Kosova u mestu Veternik. Na intervenciju su upućene jake vatrogasne snage.

Dolaskom na lice mesta utvrđeno je da gori hala površine oko 500 m2 kao i da je požar u razbuktaloj fazi.

U požaru je izgorelo oko 250m2 hale za proizvodnju nameštaja jedne firme iz Veternika, kao i oko 200m2 plastenika.

Spasen je stambeni objekat površine oko 250m2 koji se nalazio u blizini hale.

Požar je lokalizovan i ugašen, zahvaljujući efikasnoj akciji vatrogasaca spasilaca. Nema povređenih.

Autor: Jovana Nerić