AKTUELNO

Hronika

PRVE SLIKE STRAVIČNOG POŽARA U VETERNIKU! SKORO 500 KVADRATA PRETVORILO SE U PRAH I PEPEO: Izgoreo deo fabrike, silni plastenici, sreća u nesreći da je barem kuća spasena (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs ||

Oko ponoći primljena je dojava da gori hala u ulici Kosova u mestu Veternik. Na intervenciju su upućene jake vatrogasne snage.

Dolaskom na lice mesta utvrđeno je da gori hala površine oko 500 m2 kao i da je požar u razbuktaloj fazi.

Video: Pink.rs

U požaru je izgorelo oko 250m2 hale za proizvodnju nameštaja jedne firme iz Veternika, kao i oko 200m2 plastenika.

Video: Pink.rs

Spasen je stambeni objekat površine oko 250m2 koji se nalazio u blizini hale.

Požar je lokalizovan i ugašen, zahvaljujući efikasnoj akciji vatrogasaca spasilaca. Nema povređenih.

Foto: Pink.rs

Autor: Jovana Nerić

#Fabrika

#Plastenici

#Požar

#Veternik

POVEZANE VESTI

Hronika

VELIKI POŽAR U VETERNIKU: Goreo magacin nameštaja i stolarije (VIDEO)

Hronika

PRVE SLIKE SPALJENE KUĆE ALIJE BALIJAGIĆA: Ovako izgleda zgarište, sve se pretvorilo u prah i pepeo (FOTO)

Region

STRAVIČAN POŽAR NA ŠOLTI: Vatrena stihija se širi prema kućama, stigli i kanaderi (VIDEO)

Beograd

Prve fotografije stravičnog požara u Beogradu: Gori čuvena kuća, na terenu 19 vatrogasaca

Region

Požar u nepristupačnim brdima iznad Cetinja i Budve: Samo kiša može da ga ugasi vatru

Hronika

'Sve mi je izgorelo' Plamen na Novom Beogradu skočio do 3. sprata i sve se pretvorilo u prah i pepeo! Stanari od stihije pobegli na krov (FOTO)