U VELIKOJ AKCIJI HAPŠENJA 'VRAČARACA' ZAPLENJEN NOVAC, SKUPOCENI SATOVI I LUKSUZNI AUTOMOBILI Na teritoriji Srbije palo najmanj 10 osumnjičenih, pretresi u toku

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay ||

U velikoj akciji hapšenja koju od jutros na teritoriji Srbije sprovode pripadnici Uprave kriminalnističke policije i SAJ, u saradnji sa nadležnim tužilaštvom kako Kurir nezvanično saznaje, do sada je uhapšeno najmanje 10 osoba koje se dovode u vezu sa vračarskim klanom.

Prema nezvaničnim informacijama, tokom akcije hapšenja i pretresa više lokacija širom Srbije, zaplenjen je novac, skupoceni satovi i luksuzni automobili.

Naš izvor otkriva da se uhapšeni sumnjiče da su bili pripadnici organizovane kriminalne grupe koja se vezuje za najteža krivična dela.

Podsetimo, uhapšeni se navodno dovode u vezu sa organizovanom kriminalnom grupom na čijem je čelu bio Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara. Podsetimo, ovoj kriminalnoj grupi već se sudi za tri ubistva i pet pokušaja ubistava.

Vušović, za kojim je bila raspisana poternica, pre nekoliko meseci je uhapšen u Barseloni a potom je izručen Austriji. U Beču je u međuvremenu osuđen na 12 godina zatvora zbog planiranja ubistva pripadnika "škaljarskog klana".

U ovoj akciji, kako navodi, učestvovao je i Evrodžast, a prema nezvaničnim informacijama, nekoliko osoba uhapšeno je i u inostranstvu.

Pretresi na više lokacija i dalje su u toku.

