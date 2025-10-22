KAMERE ZABELEŽILE TRENUTAK PUCNJAVE: Otkriveno šta je prethodilo divljanju blokadera, ispalio više hitaca u čoveka (FOTO+VIDEO)

Kako nezvanično saznajemo, danas oko 10 i 16 sati došlo je do požara u šatoru koji se nalazi neposredno ispred Doma Narodne skupštine u ulici Trg Nikole Pašića.
Kako se sumnja, V. A. (1955) koji nije učesnik skupa ispred Narodne skupštine, ušao je u jedan od šatora i nakon kratke rasprave sa M. B. (1968) ispalio više hitaca u njegovom pravcu iz vatrenog oružja, nanevši mu povrede u predelu noge.
M. B. je zbrinut u Urgentnom centru.
Policija je savladala i uhapsila V. A.
Požar je ubrzo lokalizovan i dogašivanje je u toku.
Policija nastavlja intenzivan rad na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja.
Autor: Pink.rs