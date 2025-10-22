AKTUELNO

KAMERE ZABELEŽILE TRENUTAK PUCNJAVE: Otkriveno šta je prethodilo divljanju blokadera, ispalio više hitaca u čoveka (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Rade Prelić, Ustupljene fotografije ||

Kako nezvanično saznajemo, danas oko 10 i 16 sati došlo je do požara u šatoru koji se nalazi neposredno ispred Doma Narodne skupštine u ulici Trg Nikole Pašića.

Kako se sumnja, V. A. (1955) koji nije učesnik skupa ispred Narodne skupštine, ušao je u jedan od šatora i nakon kratke rasprave sa M. B. (1968) ispalio više hitaca u njegovom pravcu iz vatrenog oružja, nanevši mu povrede u predelu noge.

M. B. je zbrinut u Urgentnom centru.

Policija je savladala i uhapsila V. A.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Požar je ubrzo lokalizovan i dogašivanje je u toku.

Policija nastavlja intenzivan rad na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja.

POGLEDAJTE AKCIJU HAPŠENJA: Ovako je policija savladala osumnjičenog za pucnjavu ispred Narodne skupštine (FOTO+VIDEO)

Blokader pucao u nevinog čoveka i zapalio šator u Ćacilendu: Najnoviji detalji napada ispred Skupštine (FOTO+VIDEO)

Autor: Pink.rs

