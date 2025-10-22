Određen pritvor osumnjičenom da je u Bečeju pokušao da ubije tri osobe: Izbo dve žene, pa ČEKIĆEM UDARIO MUŽA jedne od njih

Na predlog Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu sud je odredio pritvor do 30 dana K.P. (36) iz Bačkog Gradišta, osumnjičenom da je 19. oktobra u kući u Bečeju pokušao da ubije svoju bivšu devojku i još dve osobe.

Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu i jer su način izvršenja i težina posledice krivičnog dela doveli do uznemirenja javnosti, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Osumnjičeni je prethodno saslušan u tužilaštvu zbog sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Sumnja se da je on tog dana krišom ušao u kuću svoje bivše emotivne partnerke V.I, kojoj je zadao više uboda nožem u leđa i vrat, a potom je tukao rukama i nogama.

Pored toga, sumnja se da je on oštećenu M.T, koja je bila u sedmom mesecu trudnoće, nekoliko puta ubo nožem, dok je čekićem uglavu udario oštećenog J.D.

Tom prilikom je V.I. zadobila teške telesne povrede opasne po ćivot, a oštećeni M.T. i J.D. lake telesne povrede.

Autor: D.Bošković