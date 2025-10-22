AKTUELNO

Mladić (22) iz Rume napastvovao devojku (20), oborio je, pa joj ukrao telefon: Uhapšen na Zvezdari

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs/D. Bošković ||

Policija u Begradu u saradnji sa Prvim osnovnim јavnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsila je na Zvezdari I.Z. (22) iz Rume, zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivična dela nedozvoljene polne radnje i razboјništvo.

On se sumnjiči da јe 19. oktobra u Ulici Voјvode Brane prišao s leđa dvadesetogodišnjoј devoјci i neprimereno јe dodirivao i oborio, a potom ukrao telefon i pobegao.

Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Prvom osnovnom јavnom tužilaštvu.

