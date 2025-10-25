AKTUELNO

Hronika

ZAPLENJENI ARSENAL ORUŽJA KRIJE MISTERIJU! Pink.rs donosi nove detalje akcije na Zvezdari: Evo šta policija trenutno ispituje

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

U Beogradu na Zvezdari noćas je zaplenjena velika količina oružja.

Zaplenjeno je 10 automatskih pušaka, 2 karabinske puške, 7-8 pištolja, noževi, razna oprema okvir, prigušivač, kundak.

Oružje je zaplenjeno u Ulici Mite Ružića na Zvezdari u zajedničkoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Uprave kriminalističke policije

B. T. (28) kod kog je pronađen varsenal oružja je psihički labilna osoba, otimao se prilikom hapšenja tako da je sproveden u Bolnicu Laza Lazarević i kada mu tamo bude ukazana pomoć biće priveden na saslušanje i biće mu određeno zadržavanje zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet eksplozivnih materija

On je kako saznajemo, prilikom hapšenja kod sebe imao pištolj i bio je sumnjiv, a onda je usledio pretres kuće.

Sada se istražije da li je oružje korišćeno za neka krivična dela, ili je pripremano neko krivično delo.

Autor: S.M.

#Arsenal

#Zaplena

#Zvezdara

#oružje

#ulica Mite Ružića

POVEZANE VESTI

Hronika

DETALJI VELIKE ZAPLENE ORUŽJA NA ZVEZDARI! B.T. (28) se otimao prilikom hapšenja, jedva ga smirili

Region

ZATSRAŠUJUĆA SLIKA U NIKŠIĆU: Policija mu ušla u stan i pronašla arsenal oružja! (FOTO)

Hronika

OGROMNA ZAPLENA U BEOGRADU: Policija uhapsila osobu i oduzela čak 60 kilograma droge!

Hronika

MLADIĆ PRETUČEN NA ZVEZDARI Oglasio se MUP i otkrio šta se stvarno dogodilo i kako je policija postupila

Hronika

VELIKA ZAPLENA DROGE U BEOGRADU: Kokain, marihuana i desetine hiljada dinara pronađeni kod dvojice osumnjičenih!

Hronika

PINK.RS SAZNAJE! Ovo su detalji pucnjave na Zvezdari!