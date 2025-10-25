ZAPLENJENI ARSENAL ORUŽJA KRIJE MISTERIJU! Pink.rs donosi nove detalje akcije na Zvezdari: Evo šta policija trenutno ispituje

U Beogradu na Zvezdari noćas je zaplenjena velika količina oružja.

Zaplenjeno je 10 automatskih pušaka, 2 karabinske puške, 7-8 pištolja, noževi, razna oprema okvir, prigušivač, kundak.

Oružje je zaplenjeno u Ulici Mite Ružića na Zvezdari u zajedničkoj akciji Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i Uprave kriminalističke policije

B. T. (28) kod kog je pronađen varsenal oružja je psihički labilna osoba, otimao se prilikom hapšenja tako da je sproveden u Bolnicu Laza Lazarević i kada mu tamo bude ukazana pomoć biće priveden na saslušanje i biće mu određeno zadržavanje zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet eksplozivnih materija

On je kako saznajemo, prilikom hapšenja kod sebe imao pištolj i bio je sumnjiv, a onda je usledio pretres kuće.

Sada se istražije da li je oružje korišćeno za neka krivična dela, ili je pripremano neko krivično delo.

Autor: S.M.