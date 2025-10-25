AKTUELNO

Hronika

MUP se oglasio o drami u Novom Sadu: Uhapšen Novosađanin osumnjičen za ubistvo u pokušaju

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: RINA ||

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su O. Ž. (1998) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo ubistvo u pokušaju, saopšteno je danas iz MUP-a.

Sumnja se da je, jutros, oko 3 sata, na Kamenjaru, on ubo nožem u stomak dvadesetsedmogodišnjeg Novosađanina, koji je sa teškim telesnim povredama hospitalizovan u Kliničkom centru Vojvodine.

O. Ž. će biti određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu, navodi se u saopštenju.

Autor: S.M.

