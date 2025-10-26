AKTUELNO

JEZIVI SNIMAK SA MESTA STRAVIČNE SAOBRAĆAJNE NESREĆE NA NOVOM BEOGRADU: Troje mrtvih u sudaru dva automobila, ima i povređenih (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pink.rs ||

Na Bulevaru heroja sa Košara, kod kule Vest na Novom Beogradu, jutros u 00.51 čas dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginule tri osobe, a dve su zadobile teške povrede, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Na slikama i snimcima sa lica mesta vidi se da je automobil potpuno smrskan, a da je troje stradalo na licu mesta.

Kako je navedeno, protekle noći su se dogodile još tri saobraćajne nezgode, u kojima nije bilo ozbiljnije povređenih.

Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noći ukupno 116 intervencija, od čega 17 na javnim mestima.

Bilo je intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju, koje su vožene na odeljenje toksikologije VMA.

Za medicinsku pomoć su se najviše javljali astmatičari i hipertenzičari, kao i kardiološki i onkološki pacijenti.

Autor: Iva Besarabić

