PIJAN PROŠAO NA CRVENO, PA USMRTIO CELU PORODICU! Muškarac koji je poginuo u STRAVIČNOJ nesreći na Novom Beogradu bio saobraćajni POLICAJAC - Bahati vozač odmah PRIVEDEN

Troje poginulih u teškoj nesreći koja se noćas dogodila na Novom Beogradu su otac B.Ž. (43), majka D.K. (38) i dete staro 9 godina.

Nesreća se dogodila oko jedan sat posle ponoći na uglu ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65.

Kako Pink.rs saznaje, vozač automobila marke "Hyundai" koji je preminuo zajedno sa ženom i detetom, bio je saobraćajni policijac, koji je te večeri bio u civilu, van dužnosti.

Na njih je naleteo državljanin BiH Nikola Đokić (24) automobilom marke "Audio" BiH registarskih tablica, nakon što je, kako su pokazali prvi rezultati istrage, prošao na crveno svetlo.

On je bio u visoko alkoholisanom stanju, a urađena mu je i analiza krvi kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo narkotika u krvi. Njemu je određeno zadržavanje od 48 sati.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva oba vozila su odneta na vandredni tehnički pregled.

Na stravičnim fotografijama sa mesta nesreće, koje su objavljene na društvenim mrežama, vide se tri tela pokrivena belim čaršavima.

Na snimcima se vide i smrskani automobili i vatrogasci i medicinsko osoblje koje očajnički pokušava da pronađe preživele u olupini. Vidi se i da je stub za rasvetu izvaljen od udarca.

