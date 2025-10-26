AKTUELNO

U ČAČKU IZBODENA DVOJICA MLADIĆA: Jednom se bore za život!

Noćas, oko jedan sat posle ponoći, u tuči, koja se dogodila ispred ugostiteljskog objekta u Ulici vojvode Stepe dva mladića zadobila su ubodne rane nanete nožem. Povređeni su odmah prevezeni u Opštu bolnicu u Čačku, a jedan od njih je životno ugrožen.

Iz čačanske bolnice saopšteno je da su u Urgentno-prijemnu službu primljena dva mlađa muškarca.

- Nakon sinoćnjeg incidenta, u bolnicu su primljena dva pacijenta sa ubodnim ranama. Jedan pacijent starosti 20 godina primljen je u teškom opštem stanju, a nakon inicijalne dijagnostike smešten je u jedinicu intenzivne. Drugi, devetnaestogodišnji pacijent primljen je sa stabilnim vitalnim parametrima. U toku je njegova dijagnostika – navodi se u saopštenju iz bolnice.

Prema nezvaničnim informacijama, mladići su deo večeri proveli u poznatom čačanskom lokalu, gde su sreli i napadača. Posle razmenjenih žustrih reči, izašli su ispred ugostiteljskog objekta, gde je započeta tuča. Napadač je u jednom trenutku izvadio nož i zadao je više ubodnih rana dvojici mladića.

