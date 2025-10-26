'NISAM ZNAO DA JE TO POSLEDNJI PUT' Prijatelj poginulog policajca progovorio o trenucima pre jezive nesreće na Novom Beogradu (FOTO+VIDEO)

Tragična nesreća dogodila se noćas, oko 00.50 časova, u ulici Omladinskih brigada na Novom Beogradu, kada je vozač automobila marke "audi", državljanin Bosne i Hercegovine, prošao na crveno svetlo i velikom brzinom udario u automobil "hjundai" u kojem se nalazila tročlana porodica.

Jeziva saobraćajna nesreća o kojoj ne prestaje da se priča odnela je tri života - supružnika i njihovog devetogodišnjeg sina.

Tragedija se odigrala u ulici Omladinskih brigada na Novom Beogradu.

Vozač "audija" N.Đ. (24), državljanin Bosne i Hercegovine, prošao je na crveno svetlo i velikom brzinom udario u automobil "hjundai" u kojem su se nalazili muž, žena i njihov devetogodišnji sin.

Od siline udara, automobil porodice odleteo je i udario u stubove, semafor i rasvetu, a sva tri člana porodice poginula su na licu mesta.

Kako se saznaje, nastradali muškarac Bojan Živković (43) bio je vođa sektora Saobraćajne policijske ispostave Jug i dugogodišnji pripadnik MUP-a. Njegova supruga i dete nažalost nisu preživeli stravičan sudar.

Vozač koji je izazvao nesreću imao je 1,17 promila alkohola u krvi.

Osumnjičenom je za ovu nezapamćenu tragediju određeno policijsko zadržavanje do 48 sati po nalogu Višeg javnog tužilaštva.

U vozilu je bio i njegov saputnik koji je prevezen u Urgentni centar zbog povreda koje je zadobio, on takođe biti priveden i ispitan nakon što se oporavi.

Na mestu tragedije intervenisali su policija, Hitna pomoć i vatrogasci spasioci.

Bio je čovek kakav se retko sreće

Bojanov bliski prijatelj Peđa ispričao je:

- Naš Boki nije bio samo dobar čovek, bio je stub svoje porodice i prijateljstva. Porodičan čovek, veseljak, domaćin - takvih je danas malo. Ljudi se nisu družili s njim zbog interesa, već zato što je imao dušu", priča i nastavlja:

- Kada bismo sedeli u restoranu, za njegovim stolom je uvek bilo najmanje 20 ljudi. Svi su voleli da budu u njegovom društvu jer je umeo da nasmeje, da smiri, da sasluša. Bio je čovek koji okuplja ljude. Nikada nisam čuo da je iko za njega rekao ružnu reč - priča Bojanov prijatelj.

Dodaje da su se poslednji put videli pre nekoliko dana:

- Bio je skroman, a velik u svakom smislu. Poslednji put smo se videli pre par dana. Smejali smo se, šalili… nisam ni slutio da je to poslednji put. Tragedija. Ovakav čovek se retko rađa - zaključuio je bliski prijatelj tragično stradalog Bojana Živković (43).

Oglasio se i ministar Dačić

– Vozač "audija" uhapšen je zbog sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Utvrđeno je da je vozio pod dejstvom alkohola od 1,17 promila, rekao je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Tragedija je potresla javnost, a kolege i prijatelji nastradalog policajca oproštaju se od njega i njegove porodice dirljivim porukama.

