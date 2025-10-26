OVO JE PORODICA KOJA JE POGINULA NA NOVOM BEOGRADU Pijani vozač se zakucao u njihov automobil: Policajac Bojan, njegova supruga i sinčić STRADALI NA LICU MESTA (FOTO)

Tragedija koja je potresla celu zemlju dogodila se sinoć na Novom Beogradu, kada je pijani vozač Nikola Đ. (24), državljanin BiH, prošao kroz crveno svetlo i zakucao se u automobil u kom je bila tročlana porodica – saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38) i njihov devetogodišnji sin. Svi su poginuli na licu mesta.

Nesreća se dogodila na raskrsnici ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65. Automobil marke "hjundaji" u kom je bila porodica skretao je na zeleno svetlo, kada se u njih velikom brzinom zakucao "audi" kojim je upravljao Nikola Đ.

U vozilu "audi" bio je i njegov prijatelj Jovan P. (24), koji je zadobio teške povrede i nalazi se u Urgentnom centru u Beogradu.

Na društvenim mrežama objavljena je fotografija nastradale porodice uz potresne poruke: „U trenu ste otišli zajedno, kao što ste se celog života držali zajedno…“

Porodica je rodom iz Šapca, a godinama su živeli u Beogradu. Kobne večeri vraćali su se sa večere kod prijatelja, svega nekoliko stotina metara od mesta nesreće.

Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi istragu, naložena je obdukcija i vanredni tehnički pregled vozila. Osumnjičenom Nikoli Đ. određeno je zadržavanje od 48 sati, nakon čega sledi saslušanje.

Autor: Dalibor Stankov