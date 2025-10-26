Tragedija koja je potresla celu zemlju dogodila se sinoć na Novom Beogradu, kada je pijani vozač Nikola Đ. (24), državljanin BiH, prošao kroz crveno svetlo i zakucao se u automobil u kom je bila tročlana porodica – saobraćajni policajac Bojan Živković (43), njegova supruga Dijana Kajiš (38) i njihov devetogodišnji sin. Svi su poginuli na licu mesta.
Nesreća se dogodila na raskrsnici ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada, kod kule West 65. Automobil marke "hjundaji" u kom je bila porodica skretao je na zeleno svetlo, kada se u njih velikom brzinom zakucao "audi" kojim je upravljao Nikola Đ.
U vozilu "audi" bio je i njegov prijatelj Jovan P. (24), koji je zadobio teške povrede i nalazi se u Urgentnom centru u Beogradu.
Na društvenim mrežama objavljena je fotografija nastradale porodice uz potresne poruke: „U trenu ste otišli zajedno, kao što ste se celog života držali zajedno…“
Porodica je rodom iz Šapca, a godinama su živeli u Beogradu. Kobne večeri vraćali su se sa večere kod prijatelja, svega nekoliko stotina metara od mesta nesreće.
Više javno tužilaštvo u Beogradu vodi istragu, naložena je obdukcija i vanredni tehnički pregled vozila. Osumnjičenom Nikoli Đ. određeno je zadržavanje od 48 sati, nakon čega sledi saslušanje.
Autor: Dalibor Stankov