AKTUELNO

Hronika

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Pogledajte trenutak JEZIVE NESREĆE na Novom Beogradu - Pijan prošao na crveno svetlo i USMRTIO CELU PORODICU (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Foto/MUP Srbije ||

Muškarac Nikola Đ. (24) izazvao je yudar toliko snažan da je na licu mesta ostavio mrtvu celu porodicu - oca B.Ž. (43), majku D.K. (38) i sina M. Ž. (9), a sve se desilo se u noći između subote na nedelju, oko 1 ujutru.

Stravični udes dogodio se kada je Nikola pod dejstvom alkohola, za volanom marke "Audio" BiH registarskih tablica, udario u automobil u kom je bila tročlana porodica.

pročitajte još

PIJAN PROŠAO NA CRVENO, PA USMRTIO CELU PORODICU! Muškarac koji je poginuo u STRAVIČNOJ nesreći na Novom Beogradu bio saobraćajni POLICAJAC - Bahati v

Pink.rs došao je u posed snimka koji pokazuje jasan trenutak nesreće.

UPOZORAVAMO DA JE SNIMAK UZNEMIRUJUĆEG SADRŽAJA

Video: Foto/MUP Srbije

Kako se jasno može videti na snimku signalni planovi na raskrsnici ukazuju da je zeleno svetlo za skretanje levo sa obe strane, a "Audi" je nastavljao pravo i prošao na svoje crveno.

pročitajte još

OVO JE OSUMNJIČENI ZA STRAVIČAN UDES NA NOVOM BEOGRADU: Pijan prošao na crveno svetlo i usmrtio celu PORODICU (FOTO)

Njemu je odmah alko-testom uvbtrđeno da je pijan, nije bio sam u vozilu i putnik koji se s njim vozio teško je povređen!

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu priveden je i određeno mu je zadržavanje 48 sati.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Nesreća

#Policija

#Sudar

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

OVO JE OSUMNJIČENI ZA STRAVIČAN UDES NA NOVOM BEOGRADU: Pijan prošao na crveno svetlo i usmrtio oca, majku i DETE (9) (FOTO)

Hronika

PIJAN PROŠAO NA CRVENO, PA USMRTIO CELU PORODICU! Muškarac koji je poginuo u STRAVIČNOJ nesreći na Novom Beogradu bio saobraćajni POLICAJAC - Bahati v

Hronika

POGINULI OTAC, MAJKA I DETE (9)! Novi detalji i PRVE SLIKE sa mesta JEZIVE saobraćajne nesreće na Novom Beogradu - Vozač koji je izazvao SUDAR bio pod

Hronika

PROŠAO NA CRVENO, PA UDARIO DETE (9) Dačić potvrdio: Uhapšen pijani vozač zbog nesreće na Novom Beogradu

Hronika

Sevali noževi na stanici u Beogradu: Izašli iz autobusa nakon svađe, a onda nastalo krvoproliće

Hronika

'ČUO SAM PRASAK, A ONDA VIDEO...' Očevidac otkrio detalje JEZIVE nesreće u Zemunu - Autobus prošao na crveno, pa USMRTIO devojčicu