UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Pogledajte trenutak JEZIVE NESREĆE na Novom Beogradu - Pijan prošao na crveno svetlo i USMRTIO CELU PORODICU (VIDEO)

Muškarac Nikola Đ. (24) izazvao je yudar toliko snažan da je na licu mesta ostavio mrtvu celu porodicu - oca B.Ž. (43), majku D.K. (38) i sina M. Ž. (9), a sve se desilo se u noći između subote na nedelju, oko 1 ujutru.

Stravični udes dogodio se kada je Nikola pod dejstvom alkohola, za volanom marke "Audio" BiH registarskih tablica, udario u automobil u kom je bila tročlana porodica.

Pink.rs došao je u posed snimka koji pokazuje jasan trenutak nesreće.

UPOZORAVAMO DA JE SNIMAK UZNEMIRUJUĆEG SADRŽAJA

Kako se jasno može videti na snimku signalni planovi na raskrsnici ukazuju da je zeleno svetlo za skretanje levo sa obe strane, a "Audi" je nastavljao pravo i prošao na svoje crveno.

Njemu je odmah alko-testom uvbtrđeno da je pijan, nije bio sam u vozilu i putnik koji se s njim vozio teško je povređen!

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu priveden je i određeno mu je zadržavanje 48 sati.

Autor: Iva Besarabić