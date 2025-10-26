OVO JE OSUMNJIČENI ZA STRAVIČAN UDES NA NOVOM BEOGRADU: Pijan prošao na crveno svetlo i usmrtio oca, majku i DETE (9) (FOTO)

Muškarac Nikola Đ. (24) vozio je audi, registrovan u Bosni i Hercegovini, kada je kako se sumnja, izazvao udar toliko snažan da je na licu mesta ostavio mrtvu celu porodicu - oca B.Ž. (43), majku D.K. (38) i sina M. Ž. (9), a sve se desilo se u noći između subote na nedelju, oko 1 ujutru.

Stravični udes dogodio se kada je Nikola pod dejstvom alkohola, za volanom audija, prošao kroz crveno svetlo i bočno udario u hjundai u kom je bila tročlana porodica.

Jak udarac, smrt u sekundi, desio se na raskrsnici na Novom Beogradu, na ulgu Bulevara heroja sa Košara i Omladinskih brigada.

Vozač audija, kojem je odmah alko-testom uvbtrđeno da je pijan, nije bio sam u vozilu i putnik koji se s njim vozio teško je povređen!

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu priveden je i određeno mu je zadržavanje 48 sati.

