AKTUELNO

Hronika

OVO JE OSUMNJIČENI ZA STRAVIČAN UDES NA NOVOM BEOGRADU: Pijan prošao na crveno svetlo i usmrtio oca, majku i DETE (9) (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Muškarac Nikola Đ. (24) vozio je audi, registrovan u Bosni i Hercegovini, kada je kako se sumnja, izazvao udar toliko snažan da je na licu mesta ostavio mrtvu celu porodicu - oca B.Ž. (43), majku D.K. (38) i sina M. Ž. (9), a sve se desilo se u noći između subote na nedelju, oko 1 ujutru.

Stravični udes dogodio se kada je Nikola pod dejstvom alkohola, za volanom audija, prošao kroz crveno svetlo i bočno udario u hjundai u kom je bila tročlana porodica.

pročitajte još

PIJAN PROŠAO NA CRVENO, PA USMRTIO CELU PORODICU! Muškarac koji je poginuo u STRAVIČNOJ nesreći na Novom Beogradu bio saobraćajni POLICAJAC - Bahati v

Jak udarac, smrt u sekundi, desio se na raskrsnici na Novom Beogradu, na ulgu Bulevara heroja sa Košara i Omladinskih brigada.

Vozač audija, kojem je odmah alko-testom uvbtrđeno da je pijan, nije bio sam u vozilu i putnik koji se s njim vozio teško je povređen!

Foto: Pink.rs

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu priveden je i određeno mu je zadržavanje 48 sati.

Autor: Iva Besarabić

#Nesreća

#Novi Beograd

#Policija

#Tragedija

#udes

POVEZANE VESTI

Hronika

PIJAN PROŠAO NA CRVENO, PA USMRTIO CELU PORODICU! Muškarac koji je poginuo u STRAVIČNOJ nesreći na Novom Beogradu bio saobraćajni POLICAJAC - Bahati v

Hronika

Uhapšen mladić (24) koji je izazvao udes kod Svilajnca, pa pobegao: Njegov suvozač (23) podlegao povredama

Hronika

POGINULI OTAC, MAJKA I DETE (9)! Novi detalji i PRVE SLIKE sa mesta JEZIVE saobraćajne nesreće na Novom Beogradu - Vozač koji je izazvao SUDAR bio pod

Hronika

JEZIV DETALJ NA UMRLICI OCA KOJI JE SINA (2) ODVEO U SMRT: Danas opelo Nikoli i mališanu koji su poginuli kod Vršca, neće ih sahraniti zajedno

Hronika

Užas u Obrenovcu! Pretukao oca i majku pa nasrtao na prolaznike

Hronika

OVO JE VOZAČ KOJI JE "AUDIJEM" POKOSIO DEČAKA (9) NA NOVOM BEOGRADU! Vozio mrtav PIJAN, posle nesreće POBEGAO, ali ga policija brzo pronašla i privela