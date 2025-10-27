Pune ruke posla za Hitnu pomoć: U udesima povređene dve osobe

Protekle noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode,u kojima su lakše povređene dve osobe, koje su kolima Hitne pomoći prevezene u Urgentni centar na dodatnu dijagnostiku.

Kako su naveli, noć je protekla relativno mirno, uz 113 intervencija od kojih je 19 obavljeno na javnim mestima.

Bilo je intervencija zbog osoba u alkoholisanom stanju, koje su vožene na odeljenje toksikologije VMA.

Za medicinsku pomoć su se najviše javljali astmatičari i hipertenzičari, kao i kardiološki i onkološki pacijenti.

