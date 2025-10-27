AKTUELNO

'ZAKON O BEZBEDNOSTI MORA DA SE POOŠTRI' Mijatović o velikom broju tragedija na putu Srbije: Oduzimanje vozila i dozvola bi nesavesne vozače DOZVALO PAMETI! (FOTO)

Policajac Bojan Ž. (43), njegova supruga D. K. (38) i njihov devetogodišnji sin poginuli su noćas u jezivoj saobraćajnoj nesreći na Novom Beogradu kod naselja West 65, kada je na njih "audijem" naleteo N. Đ. (24) pod dejstvom alkohola.

Kako se vidi na snimku saobraćajne nesreće sa nadzorne kamere, automobil marke "hjundai" u kojem je bila tročlana porodica je skretao kada je pravo na njih, sa bočne strane, naleteo "audi". Od siline udarca, "hjundai" je udario u semafor i potom se zaustavio. U teškoj nesreći na Novom Beogradu kod naselja West 65 poginula je cela porodica.

NESREĆA NA LINIJI 703: Devojka ispala iz autobusa, hitno prevezena u UC

Novinar i reporter TV Pink Mladen Mijatović danas je, govoreći za jutarnji program Pink televizije istakao da je iza nas velika tragedija. Kako objašnjava, utvrđeno je da je vozač imao i alkohol ali i narkotike u krvi.

- To su za sada činjenice... Na osnovu onoga što smo videli na licu mesta, stanja automobila, infraastrukture, ali i snimka, brzina audija je bila veća nego što je to zakonom propisano - objašnjava Mijatović.

Vozač audija ima lake teleske povrede, i on je proveden, nalazi se na zadržavanju, i danas ide na saslušanje, zbog sumnje da je izvršio određeno krivično delo.

- Sa njim je bio još jedan mladić, pretpostavlja se njegov drug, on je zadobio teške teleske povrede. I kod njega je utvrđena alkoholisanost - rekao je Mijatović.

Mijatović navodi da je na nama, d auradimo sve što je moguće da s epreventivno deluje.

POOŠTRITI KAZNE

- Moje lično mišljenje je da bi trebalo zakon o bezbednosti pooštriti, i pristalica toga sam da za one koji bahato voze ili se ponašaju, ostanu trajno bez automobila, kao i da se vozačka dozvola trajno oduzme kao jedna od drastičnih mera, da se neko dozove pameti. 393 osobe su poginule od početka godine... - naveo je Mijatović.

- Država Srbije je dosta uradila za infrastrukturu. Dve godine sam bio van zemlje, vidim koliko se uradilo. Autoputevi, saobraćajnice, doprinela je bezbednosti saobraćaja. Verujem da će biti povećanja bezbednosti dodatnog - rekao je potom.

