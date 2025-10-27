Zet joj sekirom razbio glavu: Evo u kakvom je stanju Leskovčanka

Leskovčanka (74) koju je 19. oktobra pokušao da ubije zet, i dalje je životno ugrožena.

Kako je saopšteno iz niškog Univerzitetskog centra ona je i dalje u jedinici intenzivnog lečenja i nalazi se u teškom opštem stanju.

Povređena žena je hitno prebačena iz Opšte bolnice u Leskovcu na dalje lečenje u Niš, gde su je zbog teških povreda glave zbrinjavali specijalisti urgentne medicine, neuro i maksilofacijalni hirurzi, ORL specijalisti a zbog povrede očiju, konsultovan je i oftamolog. Zbog težine povreda, kako je rečeno,ona je priključena na mehaničku ventilaciju.

Zet teško povređene žene koji je kako se sumnja, nakon svađe sekirom više puta udario po glavi, uhapšen je i nakon saslušanja određen mu je pritvor.

Osim da je kobnom obračunu prethodila svađa zeta i tašte drugih detalja o motivu sukoba i dalje nema.

Autor: S.M.