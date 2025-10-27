AKTUELNO

Hronika

Zet joj sekirom razbio glavu: Evo u kakvom je stanju Leskovčanka

Izvor: Pink.rs, Foto: RINA ||

Leskovčanka (74) koju je 19. oktobra pokušao da ubije zet, i dalje je životno ugrožena.

Kako je saopšteno iz niškog Univerzitetskog centra ona je i dalje u jedinici intenzivnog lečenja i nalazi se u teškom opštem stanju.

Povređena žena je hitno prebačena iz Opšte bolnice u Leskovcu na dalje lečenje u Niš, gde su je zbog teških povreda glave zbrinjavali specijalisti urgentne medicine, neuro i maksilofacijalni hirurzi, ORL specijalisti a zbog povrede očiju, konsultovan je i oftamolog. Zbog težine povreda, kako je rečeno,ona je priključena na mehaničku ventilaciju.

Zet teško povređene žene koji je kako se sumnja, nakon svađe sekirom više puta udario po glavi, uhapšen je i nakon saslušanja određen mu je pritvor.

Osim da je kobnom obračunu prethodila svađa zeta i tašte drugih detalja o motivu sukoba i dalje nema.

Autor: S.M.

#Leskovac

#Napad

#Sekira

#snaja

#životno ugrožena

POVEZANE VESTI

Hronika

BORE JOJ SE ZA ŽIVOT: Žena koju je emotivni partner ranio u Preševu i dalje u KRITIČNOM stanju!

Hronika

Određen pritvor osumnjičenom da je u Bečeju pokušao da ubije tri osobe: Izbo dve žene, pa ČEKIĆEM UDARIO MUŽA jedne od njih

Region

NAPADAČ NA PRVAKE I UČITELJICU U ŠKOLI U ZAGREBU JE NA OPERACIJI! Pokušao da se ubije, evo šta kažu iz bolnice (FOTO)

Hronika

POSLE STRAŠNE NESREĆE KOD NIŠA POZNATO STANJE DRUGE POVREĐENE DEVOJKE! Majka stradala na mestu, a sestra u operacionoj sali PREMINULA!

Hronika

POZNATO STANJE DEVOJČICE NA KOJU SE OBRUŠIO ZID U OBRENOVCU: Oglasili se iz Urgentnog centra

Hronika

KRVAVI NAPAD NA ZVEZDARI! Sve počelo sukobom Turaka i Kirgistanaca, onda su SEVALI NOŽEVI: Muškarac u teškom stanju prebačen na VMA