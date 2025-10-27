AKTUELNO

Hronika

Nasrnuo na suprugu, pa pretukao rođaka koji ju je branio: Oglasio se MUP o pokušaju ubistva u Bačkoj Topoli

Izvor: Telegraf.rs

A. R. (38) iz uhapšen je zbog postoјanja osnova sumnje da јe izvršio krivična dela ubistvo u pokušaјu i nasilje u porodici.

Sumnja se da јe on, sinoć, u kući svog rođaka (57) u okolini Bačke Topole, došao u verbalni, a potom i fizički sukob sa svoјom nevenčanom suprugom (48).

Kako se sumnja, A. R. јe potom zadao više udaraca po glavi i telu svom rođaku koјi јe pokušao da spreči sukob.

Povređeni muškarac јe zbrinut u subotičkoј bolnici i konstatovane su mu teške telesne povrede opasne po život.

Po nalogu Višeg јavnog tužilaštva u Subotici, A. R. јe određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu priјavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: S.M.

#Bačka Topola

#MUP

#Nasilje

#Porodica

#rođak

