SRBIN POGINUO U BEKSTVU OD POLICIJE! Automobil sleteo s mosta, trojica mrtvih, dvojica teško povređena!

Foto: Pixabay.com

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu popodne u blizini Braunšvajga, poginuo je 34-godišnji državljanin Srbije, zajedno sa dvojicom hrvatskih državljana (25 i 31 godina), dok su dvojica Nemaca iz Hamburga teško povređena.

Prema navodima nemačke policije, vozač srpske nacionalnosti pokušao je da izbegne rutinsku kontrolu na autoputu, nakon čega je vozilom sa minhenskom registracijom nestao iz vidokruga patrole. Automobil je pronađen deset minuta kasnije, nakon što su građani prijavili da je sleteo s mosta u kanal.

Rekonstrukcija nesreće pokazuje da je vozač vozio prebrzo na saveznom autoputu broj 4, izgubio kontrolu prilikom preticanja, udario u vozilo iz suprotne trake, a zatim preleteo preko ograde mosta.

U vozilu su se nalazili i dvojica hrvatskih državljana koji su poginuli na licu mesta. Dva Nemca iz drugog automobila zadobili su teške povrede.

Istraga o tačnim okolnostima nesreće, kao i motivima vozača da pobegne od kontrole, još uvek je u toku, saopštio je portparol policije u Braunšvajgu.

Autor: Dalibor Stankov

