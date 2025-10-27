AKTUELNO

DAVIDU (23) SLOMLJENA LOBANJA NA VOŽDOVCU! Brutalno pretučen na parkingu - napadnut bez ikakvog razloga!

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Ilustracija: Tanjug/Andrija Vukelić, Tanjug/Tara Radovanović ||

Dvadesettrogodišnji David G. primljen je juče u Urgentni centar sa teškim telesnim povredama, uključujući prelom lobanje, nakon što je brutalno pretučen na parkingu u naselju Voždovac.

Napad se dogodio 26. oktobra oko ponoći. David je pronađen u teškom stanju, a prema nezvaničnim informacijama, izjavio je da su ga bez ikakvog razloga napala trojica muškaraca. Prvo ga je udario jedan, a kada je pokušao da se odbrani, svi su nasrnuli na njega. Nakon što je pao na pločnik, napadači su pobegli.

O slučaju je obavešteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Policija intenzivno radi na rasvetljavanju okolnosti ovog nasilnog dela. U toku je potraga za trojicom muškaraca koji su, prema dostupnim informacijama, direktno učestvovali u premlaćivanju. Inspektori pregledaju snimke sa nadzornih kamera u pokušaju da identifikuju napadače i utvrde tačan sled događaja.

Autor: Dalibor Stankov

