DROGA, LAŽNA DOZVOLA I BUNKERI: Mladić iz Srbije pao na granici sa 55 kilograma marihuane! (FOTO)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Regionalnog centra granične policije prema Bugarskoj, u saradnji sa Policijskom upravom Pirot i Višim javnim tužilaštvom u Pirotu, zaplenili su više od 55,5 kilograma biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, i uhapsili A. M. (2003) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i falsifikovanje isprave.

Policija je na graničnom prelazu Gradina, na izlazu iz zemlje, prilikom kontrole najpre utvrdila da je osumnjičeni na uvid dao falsifikovanu vozačku dozvolu, a potom je daljim pregledom vozila „pasat“ mađarskih registarskih oznaka, kojim je upravljao, pronašla 55 kilograma i 530 grama marihuane, upakovane u 100 paketa i sakrivene u tri posebno izrađena bunkera.

MUP Srbije MUP Srbije MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Pirotu.

Autor: Dalibor Stankov