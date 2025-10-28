AKTUELNO

OGLASILA SE MAJKA OSUMNJIČENOG ZA TRAGEDIJU NA NOVOM BEOGRADU: 'Nikola nikada nije pio, čak ni gazirano, a kamoli alkohol'

Izvor: Alo, Foto: Društvene mreže/Privatna arhiva ||

-Očajni smo i suprug i ja, jer je ovo i naša ogromna tragedija, pošto ničim ne možemo popraviti situaciju koja ne može biti teža, izjavila je majka osumnjičenog Nikole

Majka Nikole Đ. (24), vozača audija za koga se sumnjada je izazvao tešku saobraćajnu nesreću na Novom Beogradu u kojoj je poginula tročlana porodica, oglasila se i istakla da je njihova porodica takođe pretrpela veliku tragediju.

- Naš žal je nemoguće opisati. Očajni smo i suprug i ja, jer je ovo i naša ogromna tragedija, pošto ničim ne možemo popraviti situaciju koja ne može biti teža. Nemamo riječi - rekla je majka za "Republiku" iz porodične kuće u Brčkom.

Majka je priznala da ne može da objasni činjenicu da je njen sin u trenutku udesa bio pod dejstvom alkohola i narkotika.

- Nikola nikada nije pio, čak ni gazirano, a kamoli alkohol. Uvijek je bio uzoran i dobar dječak i momak - dodala je majka osumnjičenog Nikole.

Porodica stradalih, kao i šira javnost, traže odgovornost i pravedan epilog, uz apel da se suzdrži od govora mržnje i presuđivanja prije okončanja postupka. Nadležni podsjećaju na važnost poštovanja saobraćajnih propisa i nulte tolerancije na alkohol i droge u vožnji.

Autor: D.Bošković

