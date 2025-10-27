NIKADA NIJE PIO, A SAD... Majka Nikole Đokića slomljena: "Ovo je i naša tragedija

Majka Nikole Đokića (24), vozača koji se sumnjiči da je izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u Novom Beogradu, oglasila se za medije iz porodične kuće u Brčkom, neutešna i na izmaku snage.

Tragedija u kojoj je život izgubila tročlana porodica, kako kaže, uništila je i njihovu porodicu.

– Našu tugu je nemoguće opisati. Moj muž i ja smo očajni, jer ne postoji ništa što možemo da uradimo da popravimo situaciju – rekla je majka, dodajući da njen sin pred njima nikada nije konzumirao alkohol, pa čak ni gazirane sokove.

Nikola Đokić, državljanin BiH, osumnjičen je da je 26. oktobra oko 00.44 časova, vozeći Audi A4 sa 1,76 promila alkohola u krvi i pod dejstvom marihuane, prošao kroz crveno svetlo na raskrsnici ulice Omladinskih brigada i Bulevara heroja sa Košara, pri brzini od 132 km/h, gde je dozvoljeno 50 km/h. U sudaru je život izgubila tročlana porodica — saobraćajni policajac, njegova supruga i dete.

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu Đokić se branio ćutanjem, dok mu je na teret stavljeno teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, za koje je zaprećena kazna zatvora od 5 do 15 godina.

Ministar policije Ivica Dačić oglasio se povodom tragedije na Instagramu, dok su se prijatelji preminulog muškarca prisetili poslednjih trenutaka provedenih s njim, navodeći da su bili veoma bliski.

Autor: Dalibor Stankov