VOZAČU 'AUDIJA SMRTI' PRITVOR PO SVIM TAČKAMA: Sud ga zadržao zbog opasnosti, uticaja i ponavljanja zločina!

Nikola Đ. (24), vozač koji je izazvao stravičnu nesreću u kojoj je poginula tročlana porodica, ostaje iza rešetaka!

Viši sud u Beogradu doneo je odluku o pritvoru po svim tačkama, uz obrazloženje da postoji opasnost od bekstva, uticaja na svedoke i ponavljanja krivičnog dela.

U trenutku nesreće, Nikola Đ. je vozio Audi A4 sa 1,76 promila alkohola u krvi, pod dejstvom marihuane, i brzinom od 132 km/h — kroz crveno svetlo. U sudaru je život izgubila porodica Živković: saobraćajni policajac Bojan (43), njegova supruga Dijana (38) i njihov sin Mihajilo (9).

Na saslušanju se branio ćutanjem, a zatim se obratio porodici žrtava rečima: „Voleo bih da sam ja poginuo umesto njih.“

Sud je ocenio da težina dela i uznemirenost javnosti zahtevaju pritvor, koji može trajati do 30 dana. Protiv rešenja je dozvoljena žalba u roku od tri dana.

Autor: D.Bošković