Vozač 'audija smrti' pozitivan na narkotike: Drogiran i pijan ubio porodicu na Novom Beogradu (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug ||

Nikola Đ. (24), koji je sinoć izazvao tešku saobraćajnu nesreću na Novom Beogradu i ubio tročlanu porodicu, pored 1,17 promila alkohola u krvi, bio je pozitivan i na narkotike.

Njemu je juče nakon nesreće određeno zadržavanje od 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja biti sproveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Nikoli Đ. je nakon privođenja i alko-testa urađen i test na narkotike koji je pokazao da je konzumirao i marihuanu, naime, bio je pozitivan na THC.

Sa njim u vozilu bio je i njegov saputnik koji je prevezen u Urgentni centar zbog povreda koje je zadobio i on će takođe biti priveden i ispitan nakon što se oporavi.

Suvozač J. P. državljanin BiH je na alkotestu imao 0.53 promila.

Kako smo već pisali, poginuo je policajac Bojan Ž. (43), njegova supruga D.K. (38) i njihov sin (9).

Nastradali muškarac Bojan Ž. (43) bio je vođa sektora Saobraćajne policijske ispostave Jug i dugogodišnji pripadnik MUP-a. 

'NISAM ZNAO DA JE TO POSLEDNJI PUT' Prijatelj poginulog policajca progovorio o trenucima pre jezive nesreće na Novom Beogradu (FOTO+VIDEO)

