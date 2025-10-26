Vozač 'audija smrti' pozitivan na narkotike: Drogiran i pijan ubio porodicu na Novom Beogradu (FOTO+VIDEO)

Nikola Đ. (24), koji je sinoć izazvao tešku saobraćajnu nesreću na Novom Beogradu i ubio tročlanu porodicu, pored 1,17 promila alkohola u krvi, bio je pozitivan i na narkotike.

Njemu je juče nakon nesreće određeno zadržavanje od 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja biti sproveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Nikoli Đ. je nakon privođenja i alko-testa urađen i test na narkotike koji je pokazao da je konzumirao i marihuanu, naime, bio je pozitivan na THC.

Sa njim u vozilu bio je i njegov saputnik koji je prevezen u Urgentni centar zbog povreda koje je zadobio i on će takođe biti priveden i ispitan nakon što se oporavi.

Suvozač J. P. državljanin BiH je na alkotestu imao 0.53 promila.

Kako smo već pisali, poginuo je policajac Bojan Ž. (43), njegova supruga D.K. (38) i njihov sin (9).

Nastradali muškarac Bojan Ž. (43) bio je vođa sektora Saobraćajne policijske ispostave Jug i dugogodišnji pripadnik MUP-a.

Autor: Pink.rs