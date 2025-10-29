AKTUELNO

Hronika

OGLASIO SE MUP POVODOM STRAŠNE NESREĆE: Mali džudisti Partizana od 13 do 16 godina vraćali se s takmičenja u Azerbejdžanu

Izvor: Pink.rs, Foto: MUP Srbije ||

Na državnom putu prvog A reda, u pravcu Novi Sad - Beograd, jutros oko 03.47 časova došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je jedna osoba poginula, a više osoba je povređeno.

Prema dosadašnjim informacijama, iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do prevrtanja kombi vozila marke „opel vivaro“, beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. S. (1982).

U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba „Partizan“ iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu.

Jedan maloletni putnik, star 16 godina, preminuo je na licu mesta, dok je osam osoba, među kojima i vozač, sa povredama različitog stepena, prevezeno u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu.

Alkotestiranjem je utvrđeno da vozač kombija nije bio pod dejstvom alkohola. Na mestu događaja uviđaj je u toku, po nalogu nadležnog javnog tužioca., saopštio je MUP.

Autor: D.Bošković

