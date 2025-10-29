POZNATO STANJE POVREĐENE DECE IZ KOMBIJA: Teške traume, Hitna ih po 1. prioritetu prevozila na dečju hirurgiju

Jedno dete je poginulo, sedmoro dece i jedan muškarac su povređeni u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu Novi Sad – Beograd jutros posle tri sata. Povređeni dečaci su uzrasta 13, 15 i 16 godina.

Kako Kurir piše, kombi je sleteo sa puta probio ogradu i upao u kanal. Tri ekipe Hitne pomoći intervenisale su na licu mesta po 1. prioritetu.

Lekari su nažalost kod dečaka (16) konstatovali smrt na licu mesta.

Ostali su su sa politraumama prebacivani na dečju hirurgiju.

Jedan dečak (16) u besvesnom stanju prevezen je na dečju hirurgiju, a drugi (16) u dečju bolnicu.

Povređeni dečaci su uzrasta 13, 15 i 16 godina, svi maloletni.

Vozač kombija (43) sa brojnim povredama prebačen je u KC Vojvodine, saopštio je portparol novosadske Hitne pomoći dr Zoran Krulj.

2.M.- 2009 god.Politrauma. Prevezen u deciju bolnicu na deciju hirurgiju.

3.M.- 2010 god.

Prevezen na deciju hirurgiju.

4 M.- 2012.god.

Prevezen na deciju hirurgiju.

5.M.- 2009.god.

Prevezen na deciju hir.

6. M.- 2009 god.

Prevezen na deciju hirurgiju.

7. M.- 2010 god.

Autor: D.Bošković