AKTUELNO

Hronika

POZNATO STANJE POVREĐENE DECE IZ KOMBIJA: Teške traume, Hitna ih po 1. prioritetu prevozila na dečju hirurgiju

Izvor: Kurir, Foto: E-Stock/nataša rajaković ||

Jedno dete je poginulo, sedmoro dece i jedan muškarac su povređeni u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu Novi Sad – Beograd jutros posle tri sata. Povređeni dečaci su uzrasta 13, 15 i 16 godina.

Kako Kurir piše, kombi je sleteo sa puta probio ogradu i upao u kanal. Tri ekipe Hitne pomoći intervenisale su na licu mesta po 1. prioritetu.

Lekari su nažalost kod dečaka (16) konstatovali smrt na licu mesta.

Ostali su su sa politraumama prebacivani na dečju hirurgiju.

Jedan dečak (16) u besvesnom stanju prevezen je na dečju hirurgiju, a drugi (16) u dečju bolnicu.

Povređeni dečaci su uzrasta 13, 15 i 16 godina, svi maloletni.

Vozač kombija (43) sa brojnim povredama prebačen je u KC Vojvodine, saopštio je portparol novosadske Hitne pomoći dr Zoran Krulj.

2.M.- 2009 god.Politrauma. Prevezen u deciju bolnicu na deciju hirurgiju.

3.M.- 2010 god.

Prevezen na deciju hirurgiju.

4 M.- 2012.god.

Prevezen na deciju hirurgiju.

5.M.- 2009.god.

Prevezen na deciju hir.

6. M.- 2009 god.

Prevezen na deciju hirurgiju.

7. M.- 2010 god.

Autor: D.Bošković

#Nesreća

#deca

#hirurgija

#kombi

#povrede

POVEZANE VESTI

Hronika

DVOJE DECE I MAJKA POVREĐENI U TEŠKOJ SAOBRAĆAJKI NA AUTO-PUTU KOD NIŠA: Sudarila se dva automobila, Hitna pomoć ih prevezla u UKC

Hronika

Povređena majka i dvoje dece: Saobraćajna nesreća u Mirijevu

Hronika

Sudar kombija i kamiona kod Novog Sada: Povređene četiri osobe

Hronika

Težak udes na auto-putu! Povređene četiri žene i dvoje dece, kamion naleteo na vozila u zaustavnoj traci

Hronika

DVOJE DECE HITNO PREVEZENO U BOLNICU: Saobraćajna nesreća kod Čačka, povređena i žena

Hronika

VOZAČ KAMIONA (34) U KOMI: Poznato stanje povređenih u teškoj nesreći kod Kraljeva