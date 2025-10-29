AKTUELNO

DVOJICA MALIH DŽUDISTA NA INTENZIVNOJ: Najnovije informacije o dečacima povređenim u strašnoj nesreći kod Novog Sada, jedan drug (16) poginuo na mestu

Dva od 7 dečaka povređenih rano jutros u teškoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu kod Novog Sada, u smeru ka Beogradu, smešteno je na intenzivnu negu, a jedan je s povredom vratne kičme transportovano u Beograd. Njihov drug (16) poginuo je na mestu. Sva deca su uzrasta od 13 do 16 godina.

Naime, jutros oko 4.30 sati u Instiut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine u Novom Sadu dovezeno je sedmoro dece povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada, uzrasta 13 do 16 godina. Nakon urađene dijagnostike dvoje dece smešteno je u jedinicu intenzivne nege.

Kako se saznaje, jedno dete ima povredu vratne kičme i u toku je transport za Beograd. - Drugom detetu je u uslovima opšte anestezije urađena obrada rana i on je u dobrom opštem stanju.

Ostala deca su na odeljenju, primljeni radi opservacije u dobrom su stanju nisu vitalno ugroženi, saznaje se od izvora u Dečijoj bolnici.

Do teške saobraćajne nesreće u kojoj je jedan dečak poginuo a 7 ih je povređeno došlo je na državnom putu prvog A reda, u pravcu Novi Sad - Beograd, jutros oko 03.47 časova .

Prema dosadašnjim informacijama, iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do saobraćajne nesreće i prevrtanja kombi vozila marke "opel vivaro", beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. S. (43).

U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba "Partizan" iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu, navodi se u saopštenju MUP.

Tragedija: Dečak poginuo na mestu

"Jedan maloletni putnik, star 16 godina, preminuo je na licu mesta, dok je osam osoba, među kojima i vozač, sa povredama različitog stepena, prevezeno u Кlinički centar Vojvodine u Novom Sadu", dodaje se. Da je dete poginulo potvrdio je i dr Zoran Krulj iz zavoda za Hitnu medicinsku pomoć Novi Sad.

Vozač nije bio pod dejstvom alkohola

Vozač kombija nije bio pod dejstvom alkohola, u toku je uviđaj po nalogu tužioca.

Alkotestiranjem je utvrđeno da vozač kombija nije bio pod dejstvom alkohola. Na mestu događaja uviđaj je u toku, po nalogu nadležnog javnog tužioca, navodi se u saopštenju MUP.

