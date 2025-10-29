JEDAN DEČAK PREVEZEN ZA BEOGRAD Oglasio se upravnik Dečje hirurgije u Novom Sadu: Dva pacijenta su na Odeljenju intenzivne nege

Upravnik Dečje hirurgije Dečje bolnice u Novom Sadu Miloš Pajić rekao je da su šestorica dečaka koji su posle saobraćajne nesreće primljeni u tu bolnicu stabilnog stanja dok je sedmi prebačen u Beograd.

- Svih sedam dečaka povređenih u udesu su hospitalizovani, dva pacijenta na Odeljenju intenzivne nege, pet dečaka na odeljenjima. Svi su stabilni - rekao je Pajić.

Pajić je dodao da je jedan dečak primljen u jedinicu Intenzivne nege sa ekstenzivnom povredom vratne kičme i transportuje se za Beograd.

- Drugi dečak je u intenzivnoj nezi nakon obrada rana koje je imao, dobro i nije vitalno ugroženo. Ostala deca su stabilnih vitalnih parametara i životno nisu ugroženi - rekao je Pajić.

Na Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine dovezeno je sedmoro dece povređenih u saobraćajnoj nesreći, uzrasta od 13 do 15 godina.

Podsetimo, noćas u 3 i 32, na autoputu Novi Sad – Beograd, posle naplatne rampe u pravcu ka Beogradu, došlo je do teške saobraćajne nesreće kada je kombi sleteo s kolovoza, probio zaštitnu ogradu i upao u kanal.

Na lice mesta upućene su tri ekipe hitne pomoći koje su intervenisale po najvišem stepenu hitnosti.

Deca se vraćala sa sportskog takmičenja

Prema dosadašnjim informacijama, iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do prevrtanja kombi vozila marke „opel vivaro“, beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. S. (1982).

U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba „Partizan“ iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu.

Jedan dečak (16) u besvesnom stanju prevezen je na dečju hirurgiju, dok su ostala deca sa politraumama prebacivana na dečju hirurgiju i dečiju bolnicu.

Povređeni dečaci su uzrasta 13, 15 i 16 godina, a među povređenima je i vozač kombija (43) koji je sa brojnim povredama prebačen je u KC Vojvodine.

Kako saznajemo, jedno dete ima povredu vratne kičme i u toku je transport za Beograd.

Oglasio se MUP: U nesreći kod Novog Sada poginuo mladi džudista Partizana.

Prve slike sa mesta saobraćajne nesreće u Novom Sadu pogledajte u odvojenoj vesti.

Otac nastradalog dečaka: "Stali smo nešto da vidimo..."

Otac dečaka ispričao je za "Blic" da su stali na mesto nesreće da "kao nešto vidimo...". Sa očima punih suza rekao nam je da je kombi vozio trener koji je teškom stanju u bolnici.

- Da li su izgubili kontrolu, ne znam. Oni su bili na takmičenju u Azerbejdžanu. Od Bakua do Budimpešte su došli avionom, od Budimpešte su išli kombijem za Srbiju, za Beograd. I onda se desilo ovo. Jedan mladi život je izgubljen. Sin što je u povređen je u bolnici. Stali smo kao nešto da vidimo - u suzama nam je rekao otac dečaka.

Autor: D.Bošković