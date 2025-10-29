HOROR U SELU VELJI BREG: Sin ušao u kuću i zatekao stravičan prizor, policija HITNO stigla

U kući u selu Velji Breg u opštini Zubin Potok, danas je pronađena ženska osoba bez znakova života, saopštila je policija.

U pitanju je šezdesetsedmogodišnja žena sa inicijalima R.M, koja je, kako precizira policija, pronađena obešena u svojoj kući.

"Oko 15:00 časova, policija je dobila informaciju da je u selu Velji Breg, Zubin Potok, pronađena osoba bez znakova života. Nadležne policijske jedinice su odmah stigle na lice mesta, gde je prijavljeno da je žrtva, R.M, žena stara 67 godina, pronađena obešena u njenoj kući".

Slučaj je prijavio njen sin koji ju je i pronašao obešenu, navodi dalje policija, piše Kossev.

Smrt žene konstatovala je i medicinska ekipa na licu mesta.

Telo će biti poslato na Institut za sudsku medicinu na obdukciju, a pokrenut je slučaj "sumnjiva smrt".

Autor: Iva Besarabić