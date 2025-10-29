OVO JE MLADI DŽUDISTA KOJI JE POGINUO U NESREĆI U NOVOM SADU: Vraćali se sa takmičenja, slavili medalju, pa usledila TRAGEDIJA - Povređen i njegov brat BLIZANAC

Mladi džudista Lazar P. (16) nastradao je jutros u stravičnoj saobraćajnoj nesreći na auto-putu Novi Sad-Beograd, kada je kombi koji je prevozio mlade sportiste iz Budimpešte za Beograd nakon velikog takmičenja u Azerbejdžanu, sleteo s puta i probio zaštitnu ogradu.

Nesreća se podsetimo, dogodila jutros oko 3.30 časova na autoputu Novi Sad-Beograd u smeru ka Beogradu nedugo nakon naplatne rampe.

Iz za sada nepoznatog razloga kombi sa mladim džudistima je sleteo i došlo je do prevrtanja kombija.

Od siline udarca na licu mesta je od zadobijenih povreda preminuo Lazar P. dok je sedam dečaka povređeno, kao i vozač kombija S. S. (43).

Oglasio se otac stradalog dečaka

Otac dečaka ispričao je za "Blic" da su stali na mesto nesreće da "kao nešto vidimo...". Sa očima punih suza rekao nam je da je kombi vozio trener koji je teškom stanju u bolnici.

- Da li su izgubili kontrolu, ne znam. Oni su bili na takmičenju u Azerbejdžanu. Od Bakua do Budimpešte su došli avionom, od Budimpešte su išli kombijem za Srbiju, za Beograd. I onda se desilo ovo. Jedan mladi život je izgubljen. Sin što je u povređen je u bolnici. Stali smo kao nešto da vidimo - u suzama nam je rekao otac dečaka.

Istraga povodom nesreće je i dalje u toku, dežurni tužilac naložio je da se telo dečaka pošalje na obdukciju, kao id a se kombi pošalje na vanredni tehnički pregled.

Autor: Iva Besarabić