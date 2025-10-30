POZNAO STANJE TRENERA KOJI JE PREVOZIO DEČAKE DŽUDISTE! Oglasili se hitno iz KCV

Juče se na auto-putu kod Novog Sada dogodila jeziva saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba poginula, a više osoba je povređeno.

Naime, iz za sada neutvrđenih razloga došlo je do prevrtanja kombi vozila marke „opel vivaro“, beogradskih registarskih oznaka, kojim je upravljao S. S. (1982). U vozilu se nalazilo osmoro maloletnih putnika uzrasta od 13 do 16 godina, koji su članovi džudo kluba „Partizan“ iz Beograda i vraćali su se sa međunarodnog sportskog kampa i takmičenja u Azerbejdžanu.

Jedan maloletni putnik, star 16 godina, preminuo je na licu mesta, dok je osam osoba, među kojima i vozač, sa povredama različitog stepena, prevezeno u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu.

Kako navode iz Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine, vozač je pri prijemu imao višestruke traumatske povrede, a danas, drugog dana hospitalizacije, pacijent se nalazi na opservaciji u Urgentnom centru i stabilnog je opšteg stanja.

Kako navode, svesan je, orijentisan, komunikativan, normokardan, normotenzivan i afebrilan.

Takođe, ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da je mladi džudista, povređen u saobraćajnoj nesreći kod Novog Sada, hitno operisan u Urgentnom centru u Beogradu zbog povrede kičme i naveo da je njegovo stanje stabilno.

Lončar je rekao da je dečak imao tešku povredu kičme i da je u četvrtak urađena izuzetno kompleksna hirurška intervencija.

On je naveo da su ostali povređeni dečaci zbrinuti u Dečijoj bolnici u Novom Sadu i da su svi u stabilnom stanju.

''Jedno dete je i dalje u intenzivnoj nezi, ali je stabilno. Nema pogoršanja ni za jedno dete, što je najvažnije. Deca koja su na odeljenju su dobro i očekuje se da u narednim danima neka od njih budu puštena kući'', rekao je Lončar.

Autor: A.A.