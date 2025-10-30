VELIKA AKCIJA SBPOK-a, PALA GRUPA ZA ŠVERC CIGARETA! Uhapšeno devet osoba u Beogradu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, SBPOK su, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, na teritoriji Beograda uhapsili devet osoba, članove organizovane kriminalne grupe, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i nedozvoljen promet akciznih proizvoda.

Uhapšeni P. S. (1970), R. B. (1972), S. B. (1972), N. B. (2002), N. P. (1997), D. V. (1980), M. V. (1955), V. I. (1980) i G. M. (1969) su, kako se sumnja, u periodu od februara do kraja oktobra ove godine, u cilju sticanja protivpravne imovinske koristi vršili neovlašćenu distribuciju cigareta. Osumnjičeni članovi ove OKG su neovlašćeno nabavljali cigarete, vršili njihov transport i skladištenje u magacinima bez posedovanja propisane dokumentacije o poreklu akcizne robe, uz propuštanje zakonske obaveze obaveštavanja Poreske uprave, kao i pakovanje, prodaju i neovlašćeno stavljanje raznih marki cigareta u promet u Srbiji. Prilikom pretresa na 16 lokacija, policijski službenici SBPOK su pronašli oko 15.000 boksova cigareta i oko 150.000 evra. Dosadašnjim operativnim radom utvrđeno je da je ova OKG, na opisani način, pribavila protivpravnu imovinsku korist u iznosu više od 55 miliona dinara. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sprovedeni u nadležno tužilaštvo.

Autor: D.Bošković